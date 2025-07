Mondiale per Club, perché non si gioca la finale per il terzo e quarto posto tra Real Madrid e Fluminense?

La FIFA ha spiegato i motivi della mancata disputa di una finale 3°/4° posto nel Mondiale per Club.

Siamo oramai giunti all’atto finale di questa prima edizione – con il nuovo format - del Mondiale per Club 2025. L’ultimo atto verrà disputato domenica 13 luglio alle ore 21 con la sfida fra i campioni d’Europa, nonché vincitori dell’ultima Champions League, del Paris Saint-Germain e la squadra che ha trionfato in Conference League, il Chelsea. Un match che varrà il titolo di campione del Mondo per Club.

Ma questa sarà la partita valida per la finale. La domanda è: ci sarà una finale 3°/4° posto? La risposta è no, il Mondiale per Club non prevede la disputa di questo match valido per la terza e quarta posizione. A differenza di altri tornei – come anche il classico Mondiale per le Nazionali -, non verrà disputata la classica ‘finalina’ fra Fluminense e Real Madrid, ovvero le due squadre che sono state rispettivamente eliminate dai Blues e dai parigini.

Una scelta che è stata spiegata anche dalla FIFA in una nota ufficiale: "Non ci sarà alcuna finale per il terzo posto. Per l'edizione inaugurale di questa competizione globale d'élite, la FIFA ha deciso di non includere questa partita per permettere ai club e ai giocatori che non raggiungono la finale di concentrazione il prima possibile sui loro prossimi impegni". Una scelta dettata dal già folto calendario e dagli svariati impegni annuali delle varie formazioni in giro per il Mondo.