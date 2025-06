Il PSG non si ferma più: dopo l'Inter dominato anche l'Atletico Madrid con un 4-0 senza storia e senza Dembelé

Il Paris Saint Germain non ha alcuna intenzione di fermarsi e, dopo la lezione di calcio rifilata all'Inter nella finale di Champions League, prosegue anche nel Mondiale per Club dove, nel primo big match del torneo contro l'Atletico Madrid, si impone con un 4-0 senza storia e senza neanche avere Ousmane Dembelé in campo.

Il goal di Fabian Ruiz al 19esimo spezza l'equilibrio di una gara in cui i rojiblancos di Diego Simeone avevano sfiorato il goal con una punizione velenosa di Julian Alvarez. Quello rimarrà l'unico vero brivido corso da Donnarumma per tutto un primo tempo in cui, dopo il goal dell'ex-Napoli, il PSG sfonda in ogni zona del campo senza mai dare tregua ai Colchoneros. E a fine primo tempo arriva il raddoppio di Vitinha in ripartenza dopo l'unica folata offensiva di Griezmann.

Nella ripresa il PSG fa quasi accademia, all'Atletico Madrid viene annullato il goal del 2-1 di Julian Alvarez per fallo di Koke su Doué a centrocampo (per la prima volta un arbitro ha spiegato in campo la decisione presa al var LEGGI QUI) e nel finale, complici i cambi e gli ingressi dei giovanissimi i parigini dilagano con Mayulu - autore del goal del 3-0 - e Lee che trasforma a gara finita il rigore concesso col var per mani di Le Normand su tiro di Mbayer e chiude i conti sul 4-0.

Per l'Atletico è un disastro su tutta la linea con l'espulsione di Lenglet per doppio giallo e l'occasione clamorosa di Sorloth fallita da due passi che avrebbe reso il finale meno amaro. Per Luis Enrique invece, la possibilità concreta di essere, anche in questo Mondiale per Club, la squadra da battere.

PARIS SAINT GERMAIN-ATLETICO MADRID, IL TABELLINO

PSG-Atletico 4-0

Marcatori: 19 Fabian Ruiz (P), 45+1' Vitinha (P), 87' Mayulu (P), 97' Lee (rig.)(P)

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (80' Lucas Hernandez); Ruben Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (72' Lee); Doué (80' Mbaye), Ramos (65' Mayulu), Kvaratskhelia (72' Zaire-Emery).

A disposizione: Zaire-Emery, Beraldo, Tenas, Safonov, Kamara.

All. Luis Enrique.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán (61' Reinildo); Simeone (61' Correa), De Paul (61' Gallagher), Barrios (70' Sorloth), Lino (46' Koke); Griezmann, J. Alvarez.

A disposizione: Azpilicueta, Molina, Lemar, Gomis, Musso, Gimenez, Witsel, Kostis, Riquelme, Martin.

All: Simeone.

Arbitro: Kovacs (Rou)

Ammoniti: Le Normand (A), Koke (A), Marquinhos (P), Correa (A), Reinildo (A)

Espulsi: Lenglet (A) per doppio giallo.

CRONACA

97' GOAL - Kang-In Lee va dal dischetto e spiazza Oblak per il 4-0 che chiude la partita.

95' RIGORE Tiro di Mbaye respinto da Le Normand con il braccio largo che si sta ritraendo verso il corpo. Kovacs non fischia in campo, il var interviene e impone l'on field review che costringe l'arbitro a concedere il rigore perché, come spiegato in campo "fa il suo corpo più grande di quanto concesso"

87' GOAL - Altra super azione di Hakimi pescato alle spalle della difesa dell'Atletico. Il terzino ex-Inter cerca l'assist per un compagno invece che calciare solo davanti ad Oblak e consente alla difesa di allontanare. La palla è però raccolta da Mayulu che calcia di potenza sul primo palo e batte Oblak.



82' Clamoroso errore di Sorloth! Lucas Hernandez perde palla in uscita e consente a Marcos Llorente di attaccare la profondità. L'esterno mette un pallone al bacio a centro area che taglia tutta l'area e trova Sorloth liberissimo di insaccare sul secondo palo, ma la punta norvegese va di potenza e calcia alto sopra la traversa da due passi.

77' ESPULSIONE - Oblak para e prova a rilanciare disturbato però nel rinvio da Mayulu. Kovacs non fischia scatenando l'ira dell'Atletico che si salva in angolo su tiro di Hakimi. Alle proteste del portiere si aggiunge Lenglet che, da già ammonito, riceve il secondo giallo che gli costa l'espulsione.

76' Nuno Mendes miracoloso in diagonale difensiva nello stoppare la percussione sulla sinistra di Angel Correa.

57' GOAL ANNULLATO - Palla recuperata dall'Atletico Madrid con un intervento al limite di Koke su Doué sulla trequarti difensiva del PSG. Simeone raccoglie e lancia Julian Alvarez in ara di rigore con la punta argentina che batte subito Donnarumma in diagonale. Kovacs aveva lasciato correre, ma il var interviene e chiede l'on field review che porta all'annullamento della rete.

49' Kvaratskhelia riceve palla dal vertice di sinistra dell'area e prova il suo classico movimento a rientrare calciando un destro a giro su cui Oblak vola e compie un autentico miracolo mandando la palla sulla traversa e salvando il risultato.

45+1' GOAL - Ripartenza monstre del PSG con Goncalo Ramos che chiama l'uscita della linea difensiva rojiblanca e consente a Vitinha di inserirsi centralmente fino a dentro l'area dove lascia partire un destro che non lascia scampo a Oblak.

45' Prima vera azione offensiva dell'Atletico Madrid che riesce a far arrivare la palla in area da Griezmann che prima litiga con la palla e poi lascia partire un destro su cui però Donnarumma non si fa sorprendere in parata bassa.

38' Dopo 3 minuti di possesso palla continuo e senza interruzioni né tocchi da parte dell'Atletico Hakimi scatta in verticale, cambia campo per Kvaratskhelia che serve Vitinha il quale allarga per Goncalo Ramos. È solo ora che arriva il tiro, con Oblak che però para il destro della punta portoghese. Ma è dominio PSG.

23' Gran giocata verticale dell'Atletico con Giovanni Simeone che prende il tempo a Nuno Mendes e si invola in verticale, ma il terzino portoghese non molla, usa le braccia e lo stende. Kovacs non fischia fra le proteste furiose della panchina dei Colchoneros.

19' GOAL - Il PSG continua a sfondare a destra e, dopo una serie di tocchi d'esterno che passa da Hakimi a Kvaratskhelia e quindi a Doué in area. L'attaccante non riesce a girarsi e di esterno a sua volta serve al limite per Fabian Ruiz che calcia di prima e batte Oblak all'angolino alla sua sinistra.

17' Altra sgroppata di Hakimi sulla destra, la palla arriva a Kvaratskhelia che, tentato dalla rovesciata, alla fine controlla al volo e si gira in un attimo calciando di prima e trovando la parata di Oblak

16' Ci prova Goncalo Ramos dal limite, ma il tiro è debole e Oblak para facile.

9' Giuliano Simeone trattiene Nunon Mendes a palla lontana con il terzino che si libera con una sbracciata che fa crollare a terra l'attaccante dell'Atletico. Il figlio del Cholo sostiene di essere stato colpito al volto, ma il lungo check var non porta ad un provvedimento disciplinare.

3' Punizione dal limite pericolosissima calciata da Julian Alvarez a giro sul palo alla sinistra di Donnarumma. La palla sfiora il legno, ma il portiere italiano sembrava essere sulla traiettoria se fosse stata in porta.

0' Si parte con la classica mossa della "palla in touche" in stile rugby del PSG, ma l'Atletico riesce a battere in fretta la rimessa ed evitare il pressing parigino.

