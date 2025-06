Mondiale per Club: PSG e altri 3 club già qualificati alla prossima edizione, il regolamento

Il Mondiale per Club 2025 è ufficialmente iniziato e dopo il match d'esordio pareggiato dall'Inter Miami di Messi con l'Al-Ahli prosegue con il programma di tutti i gironi. Eppure, guardando avanti alla prossima edizione che si terrà nel 2029 possiamo già farvi i nomi di 4 squadre che sono già qualificate e fra queste c'è il Paris Saint Germain.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

IL REGOLAMENTO - Cosa dice il regolamento? Che al Mondiale per Club si qualificano di diritto le squadre che hanno vinto la massima competizione internazionale per club delle 4 confederazioni più importanti nel corso del quadriennio di avvicinamento. Per la Uefa, in sostanza, si sono qualificate a questa edizione del torneo le 4 squadre che hanno vinto le Champions League dal 2021 al 2024.

4 SQUADRE GIÀ QUALIFICATE - Per la prossima edizione si comincerà a ricontare dal 2025, ma la particolare collocazione del torneo a cavallo fra le due stagioni sportive ha fatto sì che i verdetti del primo anno del quadriennio siano già stati emessi. In sostanza conosciamo già 4 squadre sulle 32 (probabile un allargamento a 48) che parteciperanno al Mondiale per Club 2029.

PSG E ALTRE TRE - La prima di queste è il Paris Saint Germain che, purtroppo per l'Italia e per l'Inter ha battuto i nerazzurri nella finalissima della Champions League per 5-0 e ha conquistato non solo l'accesso alla Supercoppa Europea, ma anche il pass per il prossimo Fifa World Club Cup 2029. Oltre ai parigini ci saranno anche i messicani del Cruz Azul (che hanno vinto la coppa del Centro-Nord America), i sauditi dell’Al-Ahli (Campioni d'Asia) e gli egiziani del Pyramids (Campioni d'Africa), tutti club vincitori dell’edizione 2024-25 della rispettiva massima competizione continentale

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui