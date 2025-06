Bono salva Inzaghi e un ottimo Al-Hilal: prestigioso 1-1 col Real Madrid al debutto Mondiale

Yassine Bounou, noto come Bono, è il primo eroe di Simone Inzaghi d'Arabia: il portiere marocchino infatti ha parato il calcio di rigore di Valverde nel recupero e salvato l'1-1 fra il suo Al-Hilal e il Real Madrid, figlio delle reti nel primo tempo di Gonzalo Garcia per gli spagnoli e di Ruben Neves per gli arabi. Ottima gara, fino ai 10' finali, per la squadra del neo tecnico Simone Inzaghi, che ha sprecato anche un paio di occasioni con Marcos Leonardo e Al-Dawsari prima di calare nella parte finale di gara. Il pareggio è tutto sommato il risultato più giusto, interlocutorie le prove di Alexander-Arnold e Huijsen al debutto con la maglia blanca come l'allenatore Xabi Alonso. Tutti in piedi a 6' dalla fine per omaggiare l'ingresso in campo del futuro milanista Luka Modric.

IL TABELLINO

Real Madrid-Al-Hilal 1-1

MARCATORI: 36' Gonzalo Garcia (R), 41' rig. Ruben Neves (A)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Alexander-Arnold (65' Vazquez), Asencio (46' Guler), Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham (84' Modric); Vinicius Jr. (80' Munoz), Rodrygo (65' Diaz), Gonzalo. All. Xabi Alonso.

AL HILAL (4-3-3): Bono, Lodi (83' Al-Harbi), Altambakti, Koulibaly, Cancelo (64' Al Yami); Nasser, Ruben Neves, Milinkovic Savic; Al-Dawsari (76' Kanno), Marcos Leonardo (83' Al-Juwair), Malcolm (64' Al-Qahtani). All. Inzaghi.

ARBITRO: Tello

AMMONITI: Vinicius (R), Neves (A), Al-Qahtani (A), Al-Harbi (A)

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

90'+2 PARA BONO! Valverde incrocia col destro, il marocchino intuisce e respinge!

90'+1 Rigore per l'Al-Hilal! Manata di Al-Qahtani a Fran Garcia, serve l'On-Field Review per la concessione del penalty.

87' Guler con una magia per Brahim Diaz, che calcia ma trova il muro della difesa araba.

73' Risposta immediata di Valverde! Troppo centrale il suo tiro di prima da posizione centrale sui 16 metri.

72' Occasione Al-Hilal! Dopo una fase di stallo dovuta anche ai tanti cambi, errore dell'esperto Vazquez che favorisce un appoggio in area per Marcos Leonardo, ma la conclusione di prima è altissima!

53' Rischio di Huijsen su Marcos Leonardo che riesce a concludere: Courtois se la cava.

51' Tentativo dalla distanza di Valverde per il Real: palla sull'esterno della rete.

47' Traversa del Real Madrid! Arda Guler appena entrato impatta un cross dalla sinistra e la palla colpisce il montante, poi Bono provvidenziale sul tentativo di testa di Gonzalo Garcia.

45'+1 Che occasione per l'Al-Hilal! Scambio perfetto tra Al-Dawsari e Milinkovic-Savic che restituisce di prima all'arabo, tiro a giro col destro pure deviato che mette i brividi a Courtois!

41' GOAL DELL'AL-HILAL! Ruben Neves spiazza Courtois con l'interno del destro ad aprire!

40' Rigore per l'Al-Hilal! Errore di Asencio che perde palla in area su Marcos Leonardo e lo stende!

38' Ancora Real, ancora Gonzalo: entra in area e da posizione defilata ci prova col sinistro, ma stavolta non è fortunato.

36' GOAL DEL REAL! Azione in verticale con Valverde che serve Rodrygo, pallone dalla parte opposta per Gonzalo che a tu per tu con Bono lo batte grazie a molta fortuna dato che la palla, svirgolata, gli colpisce lo stinco del piede d'appoggio e scavalca il portiere! Chi è Gonzalo Garcia

25' Sempre Al-Hilal pericoloso con Al-Dawsari, che sterza su Asencio e calcia, deviazione in angolo.

19' Goal di Renan Lodi che finalizza una bella percussione sulla sinistra, ma è in fuorigioco sulla traccia interna di ritorno.

10' Occasionissima per l'Al-Hilal! Cross dalla destra, tentativo di Al-Dawsari fuori misura che diventa un assist per Marcos Leonardo: il brasiliano anticipa Huijsen e devia, ma la palla è larga di poco!

6' La risposta del Real è affidata ad un destro velenoso dalla distanza di Asencio: Bono controlla la traiettoria e blocca.

3' Milinkovic-Savic! Scambio ai piani alti con Malcom, conduzione e sinistro violento dai 20 metri, Courtois respinge. Poi fallo sul serbo, che va con la punizione pericolosa: barriera.