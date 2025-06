Mondiale per Club, tutte le novità: dall'IA per migliorare il fuorigioco alle body-cam

Intelligenza artificiale, body-cam e tablet per le sostituzioni. La Fifa ha annunciato che alcune innovazioni verranno sperimentate durante il Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. L’obiettivo sarà quello di aumentare trasparenza, velocità e spettacolo.

FUORIGIOCO MIGLIORATO - Il rilevamento semi-automatico delfuorigioco verrà migliorato grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale: il sistema seguirà la posizione dei calciatori e del pallone, inviando automaticamente allarmi in tempo reale all’arbitro nel caso di un’evidente posizione irregolare. Nelle situazioni delicate invece dovranno essere convalidate le informazioni fornite. La Fifa ha anche annunciato che sarà possibile vedere sugli schermi dello stadio le immagini.

Continueranno anche le sperimentazioni sulle. Una novità che è già stata testata in occasione di alcune partite in Premier League, Bundesliga e Coppa Intercontinentale. “Riteniamo che questa sia una buona occasione per offrire agli spettatori un’esperienza nuova, grazie a immagini riprese da un punto di vista diverso”, ha spiegato il presidente del Comitato arbitrale Fifa,. “Questo aiuterà le persone anche a comprendere meglio le decisioni, è importante riuscire a mettersi nei panni degli arbitri e vedere il loro punto di vista”.

SOSTITUZIONI DIGITALIZZATE - Un’altra novità sarà l’introduzione di un tablet per le sostituzioni, che verrà consegnato alle squadre prima dell’inizio della partita e prenderà il posto dei documenti cartacei. In questo modo verranno gestiti i cambi in modo digitale. “Queste innovazioni dimostrano l’impegno della Fifa nell’utilizzo della tecnologia e nel miglioramento dell’esperienza calcistica complessiva, con particolare attenzione al miglioramento della trasparenza", ha concluso Collina.