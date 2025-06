Mondiale per Club, Ulsan-Mamelodi 0-1. Gara iniziata un'ora in ritardo per allerta meteo, di Rayners il goal vittoria

Primo problema nell'organizzazione del Mondiale per Club Fifa. Il match in programma alla mezzanotte italiana fra martedì 17 e mercoledì 18 giugno 2025 fra Ulsan e Mamelodi Sundowns è stato posticipato per allerta meteo. La gara è era in programma all’Inter&Co Stadium di Orlando, ma il fischio d'inizio è stato rimandata con gli altoparlanti dello stadio che hanno invitato anche i pochi tifosi presenti (non più di un centinaio) a lasciare le tribune dell'impianto per raggiungere luoghi sicuri e al riparo. La gara è poi ripartita con oltre un'ora di ritardo

POSTICIPATA DI UN'ORA - Dopo Fluminense e Borussia Dortmund che hanno aperto ufficialmente ildel Mondiale per Club dovevano ufficialmente scendere in campo i sudcoreani dell’Ulsan ed i sudafricani dei Mamelodi Sundowns.il fischio d'inizio per le condizione meteo avverse che rapidamente stanno peggiorando.

NUBIFRAGIO E FULMINI ALLE PORTE DELLA CITTÀ - Alle porte di Orlando, città della Florida si è scatenato un tremendo nubifragio dalla portata di un uraganocon anche numerose scariche di fulmini elettromagnetici che, di conseguenza, metterebbero in pericolo l'incolumità fisica sia dei calciatori in campo, ma soprattutto di tutti i tifosi presenti sugli spalti.

SPALTI VUOTI - Va sottolineato che la gara avrebbe preso il via con uno stadio praticamente deserto. L'impianto di Orlando può ospitare fino a 25 mila spettatori, ma le immagini provenienti dagli Stati Uniti certificano come in pochissimi avessero scelto di assistere a questa gara live dall'Inter&Co Stadium.

LA GARA - La gara è poi ufficialmente iniziata con oltre un'ora di ritardo e le due formazioni si sono subito affrontate a viso aperto con ritmi molto alti. Erick per i coreani ha sfiorato il goal in apertura, a Rayners per i sudafricani è stato annullato per colpo di mano quello dell'1-0. Il goal del Mamelodi Sundowns arriva al 36' e lo segna dopo un bel taglio centrale in area proprio Rayners che d'esterno ha battuto Jo. Rayners raddoppia con la doppietta personale al 39esimo, ma questa volta è il fuorigioco a togliergli la gioia del goal. Nella ripresa il Mamelodi Sundown non si ferma e continua ad impensierire Jo con le sue volate offensive ma è l'Ulsan a sfiorare il pari con Lacava che per due volte si fa anticipare all'ultimo dalla difesa.