Mondiale per Club, tutte le vecchie glorie ed ex conoscenze della Serie A che rivedremo

Il Mondiale per Club è alle porte: dal 14 giugno al 13 luglio gli Stati Uniti ospiteranno la prima edizione del torneo. Parteciperanno 32 squadre, divise in otto gironi da quattro, e sarà l’occasione per rivedere vecchie glorie ed ex conoscenze della Serie A. Tutti quei giocatori che sono andati a giocare fuori dall’Europa.

NORD-CENTRO AMERICA - Il primo avversario dell’Inter sarà il Monterrey di Sergio Ramos. La storica bandiera del Real Madrid si è trasferita nel club messicano lo scorso febbraio e ha già disputato 9 partite, realizzando quattro reti. A rappresentare la MLS invece ci saranno il Los Angeles Fc e l’Inter Miami: in California giocano Hugo Lloris, Cengiz Under e Olivier Giroud, mentre in Florida Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Messi e Luis Suarez. Tutte ex stelle del Barcellona.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione​



Tra le squadre asiatiche spicca L’di: l’ex allenatore dell’Inter potrà contare su. Il club arabo ha cercato di ingaggiare nella sessione straordinaria di mercato altri calciatori dalla Serie A, senza però riuscire a completare nessun acquisto. A difendere la porta dell’invece c'è, ex portiere di

SUDAMERICA -Thiago Silva è tornato in patria dopo aver concluso la sua esperienza al Chelsea: attualmente indossa la maglia del Fluminense. Sempre in Brasile, ma al Flamengo militano Danilo, Matias Vina, Alex Sandro, Jorginho e Gerson. Felipe Anderson gioca nel Palmeiras, mentre Joaquin Correa e Arthur Cabral si sono appena trasferiti al Botafogo. Dall’Argentina parteciperanno al Mondiale per Club il River Plate di Lucas Martinez Quarta e il Boca Juniors di Edinson Cavani.