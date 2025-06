Mondiale per Club, l'Al-Ain batte in rimonta il Wydad Casablanca

L'Al-Ain batte 2-1 in rimonta il Wydad Casablanca a a Washington in una gara valevole per la terza e ultima giornata del gruppo G al Mondiale per Club. I marocchini passano subito in vantaggio con Mailula, ma poi Laba su rigore a fine primo tempo e Kaku a inizio ripresa ribaltano il risultato a favore della squadra degli Emirati Arabi Uniti salita a 3 punti in classifica. In ogni caso entrambe le formazioni erano già eliminate dalla competizione dopo le sconfitte con Juventus e Manchester City.

IL TABELLINO:

Wydad Casablanca - Al-Ain 1-2, Mondiale per Club

MARCATORI: 4' Mailula (W), 45' rig. Laba (A), 50' Kaku (A).

WYDAD CASABLANCA (4-4-2): Benabid; Moufid, Ferreira, Harkass (55' Meijers), Boucheta; Amrabat, Moubarik (79' Benktib), Zemraoui (79' Moutaraji), Lorch; Al Somah (62' Obeng), Mailula (62' Mwalimu). (A disp. Aqzdaou, Arthur, Aziz Ki, El Motie, Fatihi, Mahtou, Malsa, Moufi, Pedrinho, Rayhi). All. Benhachem.

AL-AIN (5-3-2): Rui Patricio; Jasic (65' Al Baloushi), Traore, Rabia, Ben Khaleq, Zabala; Kaku (65' Chadli), Park, Palacios (93' Niang); E. H. Rahimi (93' S. Rahimi), Laba (87' Nader). (A disp. Awad, Cardoso, Eisa, Erik Menezes, Hashemi, Hazim Mohammad, Kouadio, Ratnik, Sanabria, Udoh). All. Ivic.

ARBITRO: Fischer (Canada).

AMMONITI: Palacios (A), Traore (A), Mwalimu (W), Amrabat (W).

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.