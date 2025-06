Montero: "Bravo Tudor, la mia generazione si taglierebbe un braccio per la Juventus. Su Conte...."

Anche Paolo Montero, ex difensore della Juventus (ed ex allenatore bianconero nelle ultime due giornate del campionato 2023-24), è intervenuto questa mattina alla ventesima edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, parlando ai nostri microfoni del momento della Juventus, tra la qualificazione alla Champions League e il prossimo futuro.

JUVE IN CHAMPIONS - "Sono contento per la Juve e soprattutto per Igor che è un amico, ha fatto un buon lavoro. Se merita la conferma? Non voglio entrare nel merito perché quando non sono dentro non mi piace partecipare, è il mio carattere… La scelta è dei dirigenti"

THIAGO MOTTA - "Non so cosa non ha funzionato, non ero dentro. Ma oggi siamo in un evento dove il calcio è secondario e non mi sembra giusto parlare di questo".

JUVENTINITÀ DI TUDOR - "Posso confermare che la mia generazione si toglierebbe un braccio per la Juve. C'è un senso di appartenenza importante creato dalla famiglia, dai dirigenti, anche dai mister e dai leader che avevamo noi come Del Piero, Ciro, Antonio Conte… Gente che arrivava nello spogliatoio e faceva capire subito cos'era la Juve. Ma anche la famiglia faceva tanto".

CONTE - "Prima di tutto è un grande uomo, poi è stato un fuoriclasse come un giocatore e lo è anche come allenatore. Di più non posso dire".