Monterrey-Inter: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Monterrey-Inter (mercoledì 18 giugno 2025 con calcio d'inizio alle ore 3 italiane) è gara valevole per la prima giornata nel gruppo E del nuovo Mondiale per Club Fifa. Si gioca al Rose Bowl di Pasadena e segnerà ufficialmente anche l'esordio sulla panchina nerazzurra di Cristian Chivu.

MONTERREY-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monterrey-Inter.

Data: mercoledì 18 giugno 2025.

Orario: 3:00 (italiane).

Canale tv: DAZN in diretta, Italia 1 in differita.

Streaming: DAZN in diretta, Mediaset in differita.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONTERREY-INTER

MONTERREY (4-3-3): Andrada; Medina, Chavez, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Fimbres, Canales; Corona, Berterame, Ocampos. All. Torrent.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, S. Esposito. All. Chivu.

LE ULTIME DAI CAMPI - Oltre a Taremi bloccato in Iran dalla guerra, Chivu perde Denzel Dumfries per infortunio. I due nuovi acquisti Sucic e Luis Henrique dovrebbero partire dalla panchina, così come Thuram.

DOVE VEDERE MONTERREY-INTER IN TV - Monterrey-Inter è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels". Monterrey-Inter è visibile anche in chiaro su Italia 1, ma in differita alle ore 21.

DOVE VEDERE MONTERREY-INTER IN STREAMING - L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account. Non solo Coppa del Mondo per club: nella nostra sezione apposita, se siete appassionati di scommesse, tutti i Bonus Estate Casinò, con la guida alle promozioni estive.

TELECRONISTI E SECONDE VOCI - La telecronaca di Monterrey-Inter è affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Andrea Stramaccioni in diretta su Dazn; a Riccardo Trevisani con commento tecnico di Massimo Paganin in differita su Italia 1.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui