Monza, 4 club di Serie A in fila per Pessina

Il centrocampista e capitano del Monza è pronto a tornare dopo l'operazione. Per lui c'è la fila in Serie A dopo la retrocessione in Serie B del club brianzolo

Il Monza calcio potrebbe portare a termine un altro doloroso addio dopo l'uscita di scena della famiglia Berlusconi dal progetto del club e il successivo passaggio nelle mani del fondo Beckett Layne Ventures. Fra i calciatori della rosa a disposizione di Paolo Bianco per affrontare il prossimo campionato di Serie B dopo la retrocessione, c'è ancora capitan Matteo Pessina che, suo malgrado non ha potuto contribuire in campo alla lotta per non retrocedere.

I problemi fisici lo hanno tormentato con la lacerazione dei tendini della coscia che hanno portato poi all'operazione che lo ha di fatto tenuto lontano dai campi da gioco fin dalla fine del 2024, più precisamente da novembre 2024 data dell'ultima partita giocata.

Oggi Pessina vede la fine del suo calvario e, con esso, anche un calciomercato che sta fiorendo attorno a lui. Classe 1997, Campione d'Europa 2021 con l'Italia è ancora nel pieno della sua carriera e ha ancora due anni di contratto che lo legano al Monza, club in cui è cresciuto e in cui è voluto fortemente ritornare nell'estate 2022.

Su di lui ha messo gli occhi il Sassuolo, neo-promosso, che con Grosso e Berardi vorrebbe aggiungere altra personalità e trofei in rosa. I neroverdi sono da tempo in pole position, ma non sono soli. Anche il Genoa e il Torino hanno chiesto informazioni al suo entourage e, non ultimo, il Cagliari si è mosso nei contatti diretti con giocatori e club, ma spetterà proprio a Pessina fare una scelta, di carriera e di cuore. Legarsi ancora a Monza o rilanciarsi altrove?