Il Sole 24 Ore - Monza, a un passo la cessione al fondo Beckett Layne Ventures. Cifre e dettagli dell'accordo con Fininvest

La cessione del Monza al gruppo statunitense Beckett Layne Ventures è sempre più vicina. Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi, è a un passo dalla conclusione dell'accordo per il passaggio di proprietà del club brianzolo, acquistato nel 2018 quando militava in Serie C.

ACCELERATA - Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore, nelle ultime settimane c'è stata un'accelerazione per la cessione. Fininvest ha incontrato diversi soggetti interessati, tra cui il consorzio di investitori messo insieme da Mauro Baldissoni, ex dirigente della Roma di Di Benedetto e figura chiave nel passaggio di proprietà dalla famiglia Sensi all'imprenditore. Beckett Layne Ventures, società di venture capital con sede a Larchmont, è stata fondata nel 2018 ed è guidata da Brandon Berger. Ora è pronta ad acquisire le quote di maggioranza del Monza.

LE CIFRE -Il Monza dovrebbe essere valutato circa 30 milioni. Secondo gli accordi tra Beckett e Fininvest, il gruppo americana acquisterebbe subito l'80% delle quote, con l'attuale proprietà che rimarrebbe al 20%. L'obiettivo sarebbe arrivare ad avere il 100% della società nel giro di circa un anno.

OTTIMISMO - Tra le parti circola ottimismo dopo che, a ottobre, il dialogo con Gamco Investors non era andato a buon fine. Beckett Layne Ventures è in netto vantaggio, anche rispetto a un fondo texano che aveva manifestato interesse. Rimane, comunque, l'attesa fino alle firme sull'accordo per la cessione delle quote di maggioranza del Monza.

BILANCIO - Al 31 dicembre 2024 il Monza ha chiuso con un rosso di 48 milioni, dopo i 60 milioni di disavanzo del 2023 e i 65,4 del 2022, che ha portato a perdite complessive per oltre 170 milioni.. Ha registrato ricavi fino a 82,9 milioni, ma con una svalutazione dovuta alla successiva retrocessione che, comunque, non ha scoraggiato gli investitori. Pronti a scrivere una nuova pagina per il club brianzolo.