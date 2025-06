Monza, Burdisso ds porta un ribaltone in panchina? Chiamata a De Rossi, cosa succede

Ha tutta l'aria di poter essere in Serie B il futuro di Daniele De Rossi come allenatore: dopo la fine dell'esperienza alla sua Roma dal gennaio al settembre del 2024, il campione del Mondo 2006 è in cerca del progetto giusto con cui rilanciarsi.

Negli ultimi giorni c'è stato un forte interessamento da parte della Sampdoria, che si è salvata vincendo il playout di Serie B contro la Salernitana e adesso sta valutando insieme alla coppia Evani-Lombardo a chi affidare la rinascita, ma sempre dalla Serie B 2025/26 potrebbe arrivare una chance suggestiva.

Il Monza neoretrocesso, infatti, sta passando nelle mani di un fondo americano, con Mauro Baldissoni come nuovo CEO e Nicolas Burdisso nuovo direttore sportivo. Burdisso è un grande amico di De Rossi e lavorerebbe volentieri con l'ex compagno ai tempi della Roma. Contatti esplorativi in corso per un ribaltone che sarebbe clamoroso: la proprietà attuale ha già annunciato Paolo Bianco come tecnico per la prossima stagione, ma la nuova società potrebbe cambiare tutto con il suo insediamento.