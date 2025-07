Monza, due nuove assenze per Bocchetti: Dany Mota e Kyriakopoulos indisponibili

Il Monza di Salvatore Bocchetti si sta preparando all'ultima uscita del 2024: la trasferta del Tardini contro il Parma. Il neo allenatore dei brianzoli, che ha preso il posto dell'esonerato Alessandro Nesta, dovrà subito fare i conti con due assenze importanti.

I FORFAIT - Infatti contro gli uomini di Fabio Pecchia, l'ex giocatore di Genoa e Spartak Mosca tra le altre dovrà fare a meno di Giorgios Kyriakopoulos e di Dany Mota: il primo sarà indisponibile a causa di un problema muscolare mentre l'attaccante per una distorsione alla caviglia. I due giocatori, che con Nesta sono partiti dal primo minuto rispettivamente in 17 e 11 partite (su 17 giocate dai biancorossi) non compaiono infatti nella lista dei convocati. Riecco tra i disponibili invece Andrea Petagna.

ALTERNATIVE - Per colmare il vuoto lasciato dal laterale greco, Bocchetti potrebbe pensare di spostare sulla fascia sinistra o Samuele Birindelli, in gol all'ultima contro la Juventus (ma giocando a destra e più avanzato), o Pedro Pereira. Davantidovrebbero agire Daniel Maldini e Gianluca Caprari, a supporto di Milan Djuric.

I CONVOCATI - Di seguito la nota ufficiale del club brianzolo diffusa sul proprio sito: "Al termine della rifinitura della vigilia, Mister Bocchetti ha convocato 23 calciatori per Parma-Monza, gara della diciottesima giornata di Serie A 2024/25, in programma sabato 28 dicembre alle 15.00 allo stadio Ennio Tardini. Di seguito la lista completa: 4 Izzo, 10 Caprari, 11 Djuric, 12 Sensi, 13 Pedro Pereira, 14 Maldini, 19 Birindelli, 20 Forson, 21 Pizzignacco, 22 Pablo Marí, 24 Maric, 27 Valoti, 30 Turati, 33 D'Ambrosio, 37 Petagna, 38 Bondo, 42 Bianco, 44 Carboni, 52 Postiglione, 55 Martins, 57 Colombo, 69 Mazza, 84 Ciurria".