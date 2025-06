Monza-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Monza-Empoli (domenica 18 maggio con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 37ª e penultima giornata di campionato in Serie A. I brianzoli, già retrocessi in Serie B, ospitano i toscani, che cercano punti pesanti per togliersi da una scomoda penultima posizione di classifica (a pari merito con il Lecce, a quota 28 punti). Gara, quindi, di estrema importanza per la lotta salvezza.

MONZA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Monza-Empoli

• Data: domenica 18 maggio 2025

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-EMPOLI

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Lekovic, Carboni, Palacios; Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Keita Balde, Petagna. All. Nesta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Anjorin; Esposito. All. D'Aversa.

LE ULTIME DAI CAMPI - In difesa dovrebbero partire dall'inizio Viti e Ismajli, nel terzetto completato da Goglichidze. Occhio, però, anche alla possibilità di vedere dal primo minuto il giovane Marianucci. Davanti torna Colombo dopo la squalifica, che si gioca una maglia da titolare con Esposito, leggermente favorito. In casa Monza, invece, Nesta non potrà contare su Pedro Pereira. In attacco possibile chance dall'inizio per Petagna.

DOVE VEDERE MONZA-EMPOLI IN TV - Monza-Empoli è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

DOVE VEDERE MONZA-EMPOLI IN STREAMING - L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca di Monza-Empoli è affidata a Lorenzo Marucci.