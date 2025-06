Monza-Empoli 1-3

MONZA

Pizzignacco 5 - Bravo nel primo tempo su Fazzini, poi affonda nella ripresa.

Carboni 5 - Qualche errore difensivo di troppo e un gol sfiorato.

Brorsson 5 - Poco preciso, poco attento. E' sua la responsabilità sul gol di Colombo.

Palacios 5 - Lascia troppo spazio a Fazzini, prova a impostare la manovra ma ha troppe difficoltà.

(dal 55' Caldirola) 6 - Mette esperienza in campo ma non riesce a legare difesa e centrocampo.

Birindelli 6 - Parte col freno a mano tirato, poi trova il gol che sblocca la partita.

Zeroli 5,5 - Si nasconde troppo tra le maglie avversarie.

(dal 55' Mota Carvalho) 5 - Gli arrivano pochi palloni e gli manca il guizzo che cercava Nesta.

Bianco 6 - Gioca con personalità senza paura di sbagliare, è uno dei migliori dei suoi.

(dall'80' Sensi) sv

Akpa-Akpro 5 - Alti e bassi, più bassi che alti. Ci mette il fisico per recuperare il pallone sul gol di Birindelli, ma sbaglia troppi palloni durante i 90 minuti.

Kyriakopoulos 5,5 - Spinge poco, prestazione in calo rispetto alle ultime.

Keita 5,5 - Prova a fare il regista avanzato, si muove spesso per il campo allontanandosi troppo dalla porta.

(dal 71' Petagna) 5 - Il suo ingresso in campo cambia poco, la squadra è in difficoltà e lui non riesce a risollevarla.

Caprari 6 - Parte con qualche difficoltà ma cresce alla lunga, trova l'imbucata per il gol di Birindelli.

(dal 70' Ciurria) sv

Nesta (All.) 5 - Non riesce a gestire il vantaggio e crolla sotto i colpi dell'Empoli.

EMPOLI

Vasquez 6,5 - Bravo e attento per quasi tutta la partita, non ha colpe sul gol di Birindelli.

Marianucci 5,5 - Il Monza è spesso pericoloso da quella parte e va spesso in difficoltà.

(dal 46' Goglichidze) 6 - Meglio del compagno di squadra, sempre attento sugli affondi avversari.

Ismajili 6 - Domina i duelli aerei coprendo la zona con sicurezza.

Viti 7 - Sbaglia i tempi sul gol di Birindelli ma si rifà segnando il gol che porta in vantaggio l'Empoli.

Gyasi 6,5 - Gara di sacrificio come al solito, corre come un treno ed è decisivo sull'autogol di Pizzignacco.

Henderson 5,5 - Spesso in ritardo e falloso, perde il pallone dal quale parte l'azione del vantaggio del Monza.

(dal 46' Colombo) 7 - Entra e cambia la partita: prima la traversa, poi il gol. E' la sua miglior prestazione da inizio campionato.

Grassi 6 - Sbaglia qualcosa in fase di costruzione, migliora nella ripresa.

Pezzella 6 - Incide poco, ma si porta a casa la sufficienza.

Fazzini 6,5 - Nei momenti di confusione indica la strada al resto della squadra, è suo l'assist per il gol di Colombo.

(dall'83' Ebuehi) sv

Cacace 6 - Sbaglia molto nel primo tempo, cresce nella ripresa quando si abbassano i ritmi.

Esposito 6 - Si muove bene negli spazi, ma non gli arrivano molti palloni da sfruttare.

(dal 70' Anjorin) 6 - Entra per dare freschezza alla squadra nei minuti finali.

D'Aversa (All.) 7 - Bravo a far reagire la squadra dopo lo svantaggio iniziale. Cacace sulla trequarti non convince ma riesce a rimediare in corsa con l'ingresso di Colombo.