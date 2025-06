Monza-Empoli 1-3, Colombo guida la rimonta

Monza-Empoli, 37a giornata di Serie A

Per il Monza contava poco perché è già sceso in Serie B, per l’Empoli valeva più di mezza salvezza: gli azzurri hanno centrato l'obiettivo contro la squadra di Nesta, tre gol e tre punti portati a casa grazie alle reti di Colombo (entrato nella ripresa), Viti e un'autorete di Pizzignacco, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Birindelli. La squadra di D'Aversa è ancora in corsa per non scendere in B e ora è fuori dalla zona retrocessione grazie agli scontri diretti con il Lecce, nell'ultima giornata affronteranno il Verona in casa. E sarà decisiva.

IL TABELLINO

Monza-Empoli 1-3

MARCATORI: 30' Birindelli (M), 49' Colombo (E), 51' Viti (E), 59' aut. Pizzignacco (E).

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Brorsson, Carboni, Palacios (dal 55' Caldirola); Birindelli, Zeroli (dal 55' Mota Carvalho), Bianco (dall'80' Sensi), Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Keita Balde (dal 71' Ciurria), Caprari (dal 71' Petagna). All. Nesta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci (dal 46' Goglichidze), Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson (dal 46' Colombo), Pezzella; Fazzini (dall'83' Ebuehi), Cacace; Esposito (dal 70' Anjorin). All. D'Aversa.

ARBITRO: Marinelli

AMMONITI: Ismajili (E).

ESPULSI: -