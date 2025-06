Monza-Lazio: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Monza - Lazio, sabato alle 18:00, all'U-Power Stadio Brianteo, è una sfida che vale più per i capitolini che per i lombardi (già salvi). In palio altri 3 punti per tenere accese le speranze biancocelesti di rincorsa Champions, ma dovranno stare attenti a non sottovalutare un'avversaria che giocherà a cuor leggero. Gli uomini di Palladino nelle ultime gare sembrano aver tirato il freno a mano (2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5), ma hanno comunque dimostrato di non voler regalare nulla a nessuno. Per questo Tudor chiede ai suoi grande concentrazione e di mantenere lo stesso approccio alla gara avuto una settimana fa contro l'Hellas.

LE ULTIME - La Lazio recupera Provedel, ma con soli due allenamenti è difficile che torni subito tra i pali. Mandas non lo ha comunque fatto rimpiangere in questo mese. Tudor rilancerà Zaccagni dall'inizio, al fianco di Luis Alberto, con Felipe Anderson sulla fascia. Davanti solito ballottaggio tra Castellanos e Immobile, mentre in difesa Hysaj è stato provato al posto di Casale nella linea a tre. Nel Monza sono invece da valutare le condizioni di Izzo in difesa. A centrocampo Gagliardini, squalificato, viene sostituito da Bondo affiancato dall'ex di turno Akpa-Akpro.

Monza - Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN, visibile tramite app su smart tv, console di gioco o su dispositivi abilitati come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. Il match sarà visibile anche su Sky Sport al canale 214. Telecronaca di Edoardo Testoni, con commento tecnico di Dario Marcolin.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Marì, Caldirola, Kyriakopoulos; Akpa-Akpro, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. All. Palladino.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor.