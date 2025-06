Monza, quale futuro per Colpani? Tra Sassuolo e Genoa spunta una big di Serie A

Dove giocherà Andrea Colpani? La Fiorentina ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 12 milioni e così il classe 1999 è tornato al Monza. Non rimarrà in Serie B e, dopo un'annata difficile a Firenze, è in cerca di una squadra di Serie A per il rilancio.

DIFFICOLTA' - In estate i viola lo avevano preso in prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto a 12. Le prestazioni, però, sono state molto deludenti. Colpani è stato voluto fortemente da Raffaele Palladino, con cui era stato assoluto protagonista nel Monza nella stagione 2023/24. L'addio del tecnico e un anno con appena 2 goal e 3 assist in 32 partite - 1.606 minuti e 20 presenze da titolare, di cui l'ultima il 19 gennaio - hanno portato la Fiorentina a non esercitare il riscatto. Il talento visto a Monza a Firenze si è perso, ma punta al riscatto nella prossima stagione. Ancora in Serie A. Ma dove?

GENOA E SASSUOLO - Sulle tracce di Colpani ci sono diverse squadre. Il Sassuolo, tornato in Serie A, sogna il colpaccio. In Emilia potrebbe trovare la tranquillità e la spensieratezza avuta a Monza, dove è riuscito a far emergere il suo talento, anche perché la squadra di Fabio Grosso sta trattando la cessione di Laurienté al Sunderland. Insieme ai neroverdi si sarebbe interesato concretamente il Genoa, anche se la richiesta di 12 milioni è ritenuta troppo alta. In questo senso la volontà di Colpani di rimanere in Serie A potrebbe contribuire a far abbassare le richieste.

ANCORA UNA BIG - Nonostante una stagione difficile al primo anno in una big, Colpani può avere doti e numeri importanti. Motivo per cui Maurizio Sarri starebbe pensando a lui per la Lazio, che ha ormai definito i dettagli per la cessione di Tchaouna al Burnley. Il tecnico toscano sa come si lavora con i giocatori di talento e Colpani a Roma potrebbe trovare nuove motivazioni in una piazza importante. Da non sottovalutare, poi, l'ipotesi Atalanta, squadra in cui è cresciuto, senza, però, mai esordire in prima squadra.