Monza, vicina la cessione del club: Baldissoni e Burdisso nella nuova dirigenza

Cambio di proprietà in vista per il Monza. La Fininvest della famiglia Berlusconi starebbe infatti definendo la cessione del club brianzolo, retrocesso in Serie B, a degli investitori statunitensi.

La nuova proprietà sarebbe rappresentata da Mauro Baldissoni, ex Roma. Sempre secondo Sky, nell'area tecnica entrerebbe anche l'ex difensore argentino Nicolas Burdisso come direttore sportivo e l'attuale amministratore delegato Adriano Galliani potrebbe rimanere almeno inizialmente con un ruolo istituzionale.