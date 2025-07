Morata: "Al Milan per Fonseca, poi il progetto è diventato un'altra cosa e non mi sentivo a mio agio"

Alvaro Morata, attaccante e capitano della Spagna campione d'Europa, intervistato da Marca parla della sua tormentata stagione 2024-25, che lo ha visto passare prima al Milan in estate e poi al Galatasaray durante il mercato di gennaio: "Circostanze del calcio. Alla fine ognuno deve pensare al proprio. È facile dare un'opinione, ma se tutto va bene, la prossima stagione giocherò in Champions e questo è qualcosa di importante per me. Volevo continuare a competere al massimo livello europeo, cosa che non è facile".

DALL'ATLETICO AL MILAN - "Perché ho lasciato l'Atletico per il Milan? In quel momento era quello che mi chiedevano il corpo e la testa. Ci sono momenti in cui si prendono decisioni in momenti opportuni, più o meno giuste, ma alla fine penso che se guardo indietro mi rendo conto che i tifosi erano riusciti, in un certo senso, a capirmi e dopo l'Europeo la gente in Spagna non mi vedeva più allo stesso modo, ma sono decisioni che si prendono. Sono andato al Milan per il mister (Fonseca), che ha dimostrato di volermi molto, ma dopo pochi mesi un progetto che sembrava una cosa è diventato un'altra. Alla fine non ero così a mio agio, perché ero andato lì per stare con Fonseca".

IL GALATASARAY - "Sono molto contento. Sto vivendo un'esperienza che a priori può essere diversa, ma ho incontrato un paese meraviglioso, un club incredibile e persone simpatiche al massimo. Amo la vita che ho qui e sono molto felice di essere venuto".

Poi, un breve commento sui club della sua carriera:

Real Madrid: "La grandezza e il potere"

Juventus: "È un ambiente familiare, una grande azienda e un grande club. Lavoratori meravigliosi".

Chelsea: "Sono la Premier League e l'Inghilterra. Non posso dire altro perché sono stato lì per poco tempo. Le dimensioni dimostrano che è una squadra importante".

Atlético: "I tifosi senza dubbio e le radici e la storia che hanno. Il modo di sentire la vita. Potrebbero passare cento anni e tu continuerai sempre con lo stesso entusiasmo. Lo insegnerò ai miei figli come una filosofia di vita, quella dell'Atleti. Lavori ogni giorno con lo stesso entusiasmo e arriverà il giorno in cui vincerai".

Milan: "E' un grande club, con persone che ti stanno molto vicine e pieno di storia".

Galatasaray: "Sto con i tifosi, che sono incredibili e trattano la persona più che il giocatore".

