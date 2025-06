Morata-Como, Galatasaray irritato: vuole un indennizzo dal Milan per liberare lo spagnolo

Alvaro Morata si avvicina al ritorno in Italia dopo la breve e sfortunata parentesi con il Milan, con il Como pronto a dargli una nuova chance. Ma il Galatasaray non ci sta: chiede un indennizzo per liberare l'attaccante spagnolo.

L'affare che coinvolge il centravanti classe 1992 ha visto un'accelerazione nelle ultime ore, con la proposta presentata dalla società della famiglia Hartono all'entourage di Morata, con il giocatore aperto alla possibilità di lasciare subito la Turchia e convinto di poter trovare nuovi stimoli sotto la guida di Cesc Fabregas.

COMO, PROPOSTA UFFICIALE PER MORATA: LO SPAGNOLO APRE

Un intreccio non semplice con il Milan, proprietario del cartellino, che dovrebbe prima definire con il Galatasaray l'interruzione anticipata del prestito per poi chiudere eventualmente l'accordo con i lariani. E proprio qui arriva il grande nodo, perché il club di Istanbul si mette di traverso.

MORATA-COMO: GALATASARAY - Come filtra da ambienti vicini al Galatasaray, la società turca è irritata per questa operazione. La linea del Gala è chiara e l'aveva ribadita una settimana fa Abdullah Kavukçu, vice-presidente del club: nessuna intenzione di lasciar partire Morata, una posizione netta e senza margini di interpretazione. D'altronde l'investimento fatto per prelevarlo dal Milan nella scorsa finestra invernale di calciomercato è stato importante e proprio l'aspetto economico gioca un ruolo fondamentale.

IL GALATASARAY CHIEDE UN INDENNIZZO - Come previsto dall'accordo siglato con i rossoneri lo scorso 2 febbraio, il Galatasaray ha versato 6 milioni di euro nelle casse del Diavolo per il prestito fino al 15 gennaio 2026, quando il club di Istanbul sarebbe chiamato a decidere se esercitare il diritto di riscatto (fissato a 8 milioni di euro pagabili in sei rate) oppure attivare l'opzione per prolungare il prestito fino al 30 giugno 2026, facendo così salire il costo per il diritto di riscatto a 9 milioni di euro.

Tutto ruota attorno ai 6 milioni che i giallorossi hanno già pagato al Milan per il prestito, una cifra che per il Gala andrebbe ritoccata in caso di interruzione anticipata del prestito: un corrispettivo economico insomma per compensare i sei mesi che altrimenti Morata dovrebbe spendere nella Super Lig turca. Un punto sul quale i turchi non intendono fare sconti: per liberare l'attaccante spagnolo serve pagare un indennizzo, Milan e Como sono avvisati.