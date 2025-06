Morata-Como, intesa verbale tra club e giocatore: si cerca l'accordo tra Milan e Galatasaray per la fumata bianca

Alvaro Morata è sempre più vicino a indossare la maglia del Como dopo la breve e sfortunata parentesi con il Milan. Dopo la notizia data negli scorsi giorni del forte interessamento da parte del club lariano per l'esperto attaccante spagnolo, Fabrizio Romano riferisce che il giocatore ha trovato l'accordo verbale con il Como per il suo trasferimento.

Il club lariano aveva già inviato una proposta ufficiale all'entourage del giocatore, che è stata valutata in maniera positiva da Morata. Adesso, però, manca ancora l'accordo tra il Milan, club proprietario del cartellino dell'attaccante classe 1992, e il Galatasaray per l'interruzione del prestito.

LA SITUAZIONE - Ricordiamo, infatti, che a gennaio il Milan aveva ceduto a titolo temporaneo il nove spagnolo alla squadra turca. Come previsto dall'accordo siglato con i rossoneri lo scorso 2 febbraio, il Galatasaray aveva versato 6 milioni di euro nelle casse del Diavolo per il prestito fino al 15 gennaio 2026, quando il club di Istanbul sarebbe chiamato a decidere se esercitare il diritto di riscatto (fissato a 8 milioni di euro pagabili in sei rate) oppure attivare l'opzione per prolungare il prestito fino al 30 giugno 2026, facendo così salire il costo per il diritto di riscatto a 9 milioni di euro. Vista la trattativa con il Como, però, il Galatasaray chiede un indennizzo economico per compensare i mesi rimanenti del prestito.