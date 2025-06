Morata e Thiaw dal Milan al Como, cosa manca per la doppia operazione da 45 milioni

Grandi manovre in casa Milan per finanziare il primo mercato del ds Igli Tare, che ha già portato al sì di Luka Modric ed è vicinissimo a quello di Samuele Ricci per il centrocampo: i prossimi obiettivi sono un altro elemento da inserire in mediana, due terzini uno per lato e un attaccante da mettere in competizione con Gimenez. Non pochi: ecco perché serve fare ancora cassa dopo la cessione di Reijnders al Manchester City, specie in un'annata che non vedrà introiti per le coppe europee.

Una fonte di possibile introito potrebbe essere la cessione di Musah, sfumata al Napoli ma in piedi per quel che riguarda l'interessamento del Nottingham Forest dalla Premier League; sempre all'estero, si è ipotizzato che Malick Thiaw potesse rientrare nei discorsi con il Bayer Leverkusen per l'arrivo di Granit Xhaka. Per il momento nulla di tutto ciò, ma proprio su Thiaw è fortissimo il pressing del Como, che sfumato Theo Hernandez a gennaio è tornato a bussare con decisione a Casa Milan.

DOPPIO COLPO - I lariani di Cesc Fabregas vogliono infatti Thiaw per la difesa e Morata, di proprietà del Milan ma in prestito al Galatasaray in Turchia, per l'attacco, e sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 45 milioni di euro complessivi. Di questi, 25/30 per Thiaw, al quale verrebbe riconosciuto un ingaggio anche superiore (fino a 4 milioni) rispetto a quello che percepisce al Milan. I rossoneri non si oppongono assolutamente a questo doppio affare in uscita, pienamente soddisfatti delle condizioni proposte.

COSA MANCA PER MORATA - Il Milan ha dato l'ok, Morata è d'accordo con Fabregas, suo ex compagno al Chelsea, per tornare in Italia: manca però il benestare del Galatasaray, che sull'ex Real Madrid vanta un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, pagabili in sei rate, per gennaio 2026, oppure la possibilità di prolungare il prestito fino al 30 giugno 2026, con un riscatto che sarebbe salito a 9 milioni. Per ora i turchi storcono il naso, ma la diplomazia è al lavoro per sciogliere quest'ultimo nodo e di conseguenza il prestito.

COSA MANCA PER THIAW - Quanto al difensore tedesco, invece, c'è l'ok del Milan ma manca quello del giocatore, che avrebbe visto con occhi migliori un ritorno in Patria in caso di addio ai rossoneri. Fabregas è pronto ad andare in pressing e aggiungere un importante rinforzo in difesa dopo i supercolpi Baturina-Jesus Rodriguez per l'attacco.