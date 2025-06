Moratti, festa di compleanno a sorpresa con oltre 100 ex Inter: Vieri e Recoba col Pandino

Festa di compleanno nerazzurra per Massimo Moratti. I suoi figli Carlotta e Mao hanno organizzato una bella sorpresa per gli 80 anni dell'ex presidente dell'Inter, invitando nella tenuta di Imbersago nel Lecchese tutti i famigliari e oltre 100 ex calciatori nerazzurri.

Dalla A di Adani alla Z di Zé Maria, passando per Marco Materazzi e Andrea Pirlo (anche ex Milan). Nella lista degli invitati c'erano anche Sergio Conceiçao e Zlatan Ibrahimovic, attuale allenatore e dirigente rossonero, che però non hanno presenziato. Al contrario di Beppe Marotta e Piero Ausilio, rispettivamente presidente e direttore sportivo dell'Inter.

Per il resto hanno rubato la scena il Fenomeno Ronaldo (secondo la Gazzetta dello Sport in forma smagliante con la fidanzata Celine), Vieri e Recoba, questi ultimi due arrivati in Panda.

L'appuntamento era alle ore 14 per un light brunch con tre primi, mozzarelle fatte al momento e finger food, poi taglio della torta intorno alle ore 17. Ad accogliere gli oltre 300 ospiti anche una banda che suonava in giardino.