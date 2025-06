Morte Bergamini, l'ex fidanzata condannata a 16 anni di reclusione

Isabella Internò condannata a 16 anni (sette anni in meno rispetto ai richiesti) di reclusione per concorso in omicidio volontario: questa è stata la decisione dei giudici della Corte d'Assise di Cosenza. Il 18 novembre del 1989, dunque, Donato Bergamini, calciatore del Cosenza con cui la donna era fidanzata, non si è suicidato.

I Pubblici Ministeri della Procura di Castrovillari avevano avanzato una richiesta di 23 anni di reclusione nei confronti di Isabella Internò, l'ex fidanzata di Bergamini, calciatore del Cosenza morto il 18 novembre del 1989 lungo la statale 106 a Roseto Capo Spulico in cause che non sono mai apparse del tutto chiare. La Corte d'Assise di Cosenza ha emesso la sua sentenza: Isabella Internò condannata a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario.

La morte di Bergamini fu inizialmente attribuita ad un suicidio, ma tale ricostruzione decadde definitivamente nel novembre 2017, a 28 anni dal fatto, quando una nuova perizia disposta dal tribunale di Castrovillari ha attribuito la morte del calciatore ad un soffocamento/strangolamento; a seguito di questa perizia, sono stati iscritti nel registro degli indagati la ex fidanzata e l'autista del camion sotto le cui ruote finì il calciatore.