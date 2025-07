Il Liverpool e il mondo del calcio sono sotto shock dopo la tragica scomparsa di Diogo Jota: il commosso messaggio di Salah e le lacrime di Henderson

Shock e dolore. Non si può descrivere in altro modo il terribile momento che si sta vivendo a Liverpool in queste ore dopo la morte di Diogo Jota. L'attaccante portoghese è scomparso a seguito di un tragico incidente automobilistico in Spagna, assieme al fratello André anche lui deceduto.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di colleghi, ex compagni di squadra e da chiunque si è unito al dolore della famiglia di Diogo Jota e del Liverpool. Questa mattina Mohamed Salah ha voluto ricordare il portoghese con un commosso messaggio pubblicato sui propri canali social.

E' MORTO DIOGO JOTA: INCIDENTE FATALE IN AUTO

SCOMPARSA DIOGO JOTA: IL MESSAGGIO DI SALAH

"Sono davvero senza parole. Fino a ieri, non avrei mai pensato che ci sarebbe stato qualcosa che mi avrebbe spaventato di tornare a Liverpool dopo la pausa. I compagni di squadra vanno e vengono ma non così. Sarà estremamente difficile accettare che Diogo non ci sarà quando torneremo.

Il mio pensiero va a sua moglie, ai suoi figli, e ovviamente ai suoi genitori che improvvisamente hanno perso i loro figli. Chi è vicino a Diogo e suo fratello André ha bisogno di tutto il sostegno possibile. Non saranno mai dimenticati".

SCOMPARSA DIOGO JOTA: LE LACRIME DI HENDERSON

Fin dal momento in cui è iniziata a circolare la notizia della morte di Diogo Jota, sono stati moltissimi gli appassionati e non che hanno deciso di dirigersi ad Anfield per rendere omaggio al portoghese. Magliette, sciarpe, fiori e biglietti con messaggi dedicati al numero 20 dei Reds.

E poi il messaggio di Jordan Henderson, l'ex capitano del Liverpool ha affidato al proprio profilo Instagram le emozioni e il dolore:

"Non riesco davvero a credere a quello che è successo oggi e riesco a pensare solo alla famiglia di Diogo e André. È inimmaginabile il dolore che tutti voi state soffrendo. Tutte le nostre preghiere, amore e sostegno sono con te ora e per sempre.

Jota, è stato un piacere condividere con te il campo e soprattutto l’amicizia. Ci siamo fatti tante risate fuori dal campo e cercavamo sempre il modo per far arrabbiare Milner, cosa che non ci è mai riuscita.

Mi scattavi delle foto mentre dormivo sull’autobus e me le inviavi.

Volevi sempre farti vedere sorridente ed era un piacere stare con te.

So quanto Rute e la tua famiglia significassero per te e so che li guarderai sempre dall’alto.

Grazie per tutto quello che hai portato in questo mondo, mancherai a tutti. Riposa in pace con tuo fratello André. Ti voglio bene amico

YNWA"