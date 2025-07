Morte George Baldock, commozione durante Inghilterra-Grecia. La Uefa ha detto no al rinvio

- valida per la terza giornata di Lega B di Nations League -nel suggestivo scenario di Wembley., andatosene troppo presto. All'età di appena 31 anni. Molti silenzi e la difficoltà a trovare la concentrazione ottimale durante il riscaldamento,

SI GIOCA - The show must go on. No, la celeberrima canzone dei Queen non c'entra nulla. Il calcio è sempre più spettacolo e, come tale, raramente si ferma, anche di fronte ai lutti. Come quello che oggi ha colpito la famiglia di George Baldock e l'intera Grecia, per la quale il terzino del Panathinaikos ha giocato in carriera. Stamattina è arrivata infatti la tragica notizia del ritrovamento del corpo della vita del 31enne – con un passato peraltro nel calcio inglese e un'ultima esperienza dal 2017 al 2024 tra le fila dello Sheffield United – nella piscina della sua abitazione. Una notizia che ha provocato tristezza e grande sgomento, soprattutto nella delegazione ellenica, che avrebbe fatto richiesta alla Uefa di rinviare il match di Nations League di questa sera a Wembley contro l'Inghilterra.

IL TRIBUTO - Nulla da fare. La Uefa ha respinto la richiesta della federcalcio greca e ha imposto la regolare disputa del match. Baldock, che dal 2022 gravitava stabilmente nel giro della sua nazionale – ha collezionato in totale 12 presenze – è statocomunque ricordato, con l'esibizione del lutto al braccio da parte dei suoi ex compagni di squadra e con un minuto di silenzio che sarà osservato a Wembley. Nelle stesse ore in Inghilterra, dove Baldock è nato peraltro (a Birmingham), si celebrava il ricordo dello sfortunato giocatore all'esterno dello stadio dello Sheffield United. Dove diversi tifosi si sono recati per lasciare fiori, messaggi e oggetti vari, tra cui magliette, e rivolgere un pensiero per George.

Lo show va avanti anche stavolta dunque, quando ancora le lacrime delle persone più vicine e care a George Baldock sono caldissime. Al momento, le indagini effettuate per accertare le cause del decesso dell'ex calciatore non hanno portato a nessuna risposta. Si sa solamente che la morte è avvenuta per annegamento all'interno della sua piscina privata, ma sui motivi che hanno provocato la tragedia vige il più assoluto riserbo.