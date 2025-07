Motta, Conceicao e la Champions: c'è posto per uno solo. E non è detto che basti

Chi ha deluso di più fino ad oggi, Juventus o Milan? La domanda non è di quelle dalla risposta immediata. Si potrebbe argomentare che i rossoneri un trofeo lo hanno messo in bacheca vincendo la Supercoppa Italiana all'inizio dell'anno e che sono ancora in corsa in Coppa Italia, ma la classifica di Serie A dice che sono i bianconeri ad essere più vicini all'ultimo baluardo stagionale, quel quarto posto che vale la qualificazione in Champions League e che diventa vitale per le casse dei grandi club italiani.

Tanto Thiago Motta quanto Sergio Conceicao hanno dovuto fare i conti con eliminazioni inattese al turno playoff di Champions League, rispettivamente contro PSV Eindhoven e Feyenoord, fallendo uno degli obiettivi dichiarati dalle due dirigenze. Entrambi hanno beneficiato di mercati importanti seppur diversi: il Milan ha investito su Gimenez, puntellato la rosa con Waler, Sottil e Bondo e chiuso con Joao Felix, la Juve ha aggiunto Kolo Muani, Kelly e Veiga per le diverse necessità date dallo storico infortuni autunnale.

Una differenza sta sicuramente nel tempo avuto a disposizione, in quanto Motta è stato scelto fin dall'inizio da Giuntoli per il progetto Juve, mentre Conceicao è arrivato a rilevare Paulo Fonseca alla fine del 2024, trovando una classifica già in salita, certo più di quella faticosamente costruita dalla Vecchia Signora.

Tuttavia, i destini convergono per poi separarsi sul quarto posto, ormai la discriminante tra il fallimento e il salvataggio in calcio d'angolo di una stagione comunque vada non positiva. Il problema è che. per quelli che sono i valori espressi fino a questo momento dal campionato, Inter, Napoli e Atalanta sono le prime tre e con ogni probabilità lo saranno fino alla fine. Dopodiché, il quarto posto non è affatto un discorso a due tra Juve e Milan, ma ci sono di mezzo anche Lazio, Fiorentina, Bologna (che tra l'altro il Milan l'ha appena battuto nel recupero del Dall'Ara) e soprattutto Roma, che ha fatto meglio di tutti dall'inizio del 2025. La forbice tra bianconeri e giallorossi è di 9 punti, quella tra Motta e Conceicao 8.

Quindi, chi arriva quarto si salva? Gli scenari sono molteplici, c'è anche quello in cui nessuna delle due si qualifica alla prossima Champions. Ma anche ove Motta o Conceicao riuscissero a centrare il piazzamento nel mirino, non c'è garanzia di conferma. Subentrano infatti diverse altre valutazioni, specie per quanto riguarda la Juventus dopo lo sfogo dell'allenatore italo-brasiliano post eliminazione in Coppa Italia. Conceicao ha degli argomenti in più, anche se parte da una posizione di inseguitore anche a causa della sconfitta nello scontro diretto dello Stadium per 2-0 al ritorno. E il Milan, com'è naturale, prepara anche soluzioni alternative tra un nuovo ds che dovrebbe insediarsi nei prossimi mesi e nuove suggestioni pronte a scaturire di conseguenza.