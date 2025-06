Mourinho contro il Var Mazzoleni: "È molto famoso in Italia, non posso accettare faccia errori"

José Mourinho contro gli arbitri, ennesimo capitolo. Dopo il pareggio senza reti del suo Fenerbahce contro il Lione – che mette ancora più a rischio il passaggio del turno in Europa League dei turchi – l’allenatore portoghese ha parlato in conferenza stampa e ha attaccato l’operato dei direttori di gara italiani.

GLI EPISODI - Sono stati due in particolare gli episodi che hanno fatto infuriare lo Special One: la mancata espulsione di Kumbedi e il rosso, prima dato e poi annullato, a Niakhaté. Sotto la sua lente sono dunque finiti Sozza e Mazzoleni, rispettivamente arbitro e Var del match.

LE PAROLE - "Il VAR non ha chiamato l'arbitro per Kumbedi. Il VAR è lì per assistere l'arbitro, il signor Paolo Mazzoleni, che tra l'altro è molto famoso in Italia. Posso accettare che gli arbitri commettano errori, ma il VAR non deve commettere errori. Kumbedi avrebbe dovuto essere espulso. Poi però quando l'arbitro ha dato il rosso a Niakhaté, il signor Mazzoleni questa volta ha deciso di fare bene il suo lavoro. Ha chiamato l'arbitro al VAR che è andato a vedere lo schermo e ha preso la decisione giusta. Sono stati errori enormi che ovviamente hanno avuto una grande influenza sulla partita. È impossibile parlare della partita senza parlare di quello", ha detto.