E’ sempre solo José Mourinho show, anche in Turchia. L’ultima notizia riguardante lo Special One arriva direttamente durante la partita vinta per 0-2 dal suo Fenerbahce in casa dell’Antalyaspor.

Le immagini sono diventate immediatamente virali sui social: il tecnico portoghese, per protesta nei confronti degli arbitri, ha pensato di piazzare il suo personal computer portatile davanti a una delle telecamere dello stadio, di fatto oscurando gran parte delle immagini della sfida che si stava disputando nel teatro del Corendon Airlines Park di Antalya.

A far riflettere è che il pc dell’allenatore lusitano era rimasto bloccato con un fermo immagine emblematico tratto dalla partita, sul quale evidentemente Mou aveva da ridire. Immediata la reazione dell’arbitro Aydin che, chiamato dal quarto uomo, ha ammonito il tecnico ex Roma al minuto 78.