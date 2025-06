Musetti da impazzire agli Internazionali d'Italia! Batte Zverev e cita la sua Juventus: "Fino alla fine..."

Lorenzo Musetti si gode il momento migliore della sua carriera. Dopo Monte-Carlo e Madrid, il tennista italiano è arrivato in semifinale anche al Foro Italico per gli Internazionali d'Italia, il torneo casalingo. Musetti ha battuto il numero 2 al mondo, Alex Zverev, 7-5 6-4 e ha strappato il pass per le semifinali dove troverà Carlos Alcaraz.

2 ITALIANI - Entrato prepotentemente in top 10, Musetti potrebbe conquistare di questo passo anche la top 5 nella classifica Atp, ancora comandata da Jannik Sinner, anche lui ancora in lizza per la conquista del torneo di Roma.

IL MESSAGGIO - Al termine del suo match, Musetti ha scritto con un pennarello, come da prassi, un messaggio sulla telecamera e ha citato il motto della sua squadra del cuore, la Juventus. "Fino alla fine", questa la dedica e il mantra dei tifosi bianconeri da ripetere e da ripetersi per un torneo che lo sta ormai consacrando tra i più forti tennisti al mondo.