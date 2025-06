Nainggolan: "Dzeko il più forte con cui abbia giocato, alla Fiorentina può far coppia con Kean"

Radja Nainggolan è intervenuto in un'intervista ai colleghi di Violanews dove ha parlato dell'ex compagno Dzeko, approdato alla Fiorentina negli scorsi giorni: "Non mi stupisce il suo ritorno in Italia, è un giocatore sempre di altissimo livello. Ovvio che dipende dalla sua condizione fisica, per la sua età è la cosa più importante. Posso dire che lui è sempre molto professionale, cura sempre il suo corpo sia al campo che a casa, anche con un personal trainer."

CARATTERISTICHE - "È un giocatore di altissima qualità. I primi sei mesi alla Roma per lui furono tosti, soprattutto a livello di gol. Non è mai mancato però nel gioco associativo con la squadra. Ho sempre pensato che potesse fare bene, si vedevano in allenamento le sue qualità. Il campionato italiano non è mai facile per nessuno il primo anno, lo vedete oggi per esempio con Dovbyk. Edin si mise a disposizione, sapendo che c'era una leggenda come Totti con cui giocarsi il posto. Lo dico sempre: per me è l'attaccante più forte con cui abbia mai giocato. Non parlo di gol: lui fa giocare bene le squadre, fa tanti assist."

CON KEAN O GUDMUNDSSON - "Può giocare benissimo con entrambi. Con Kean dovrebbe fare il gioco sporco, visto che è più un attaccante da profondità, mentre Gudmundsson è uno che sa dialogare meglio con i compagni, quindi Edin potrebbe essere il terminale offensivo. A 39 anni non so quanto correrà, ma come punta tiene tutte le palle che gli arrivano."

FIORENTINA E IL SOGNO CHAMPIONS - "In Champions è difficile. Ci sono tante squadre di livello alto in Serie A, come Lazio, Roma, Inter, Juve, Milan, Napoli… ci sono almeno otto squadre che lottano per un posto tra le prime quattro. Quest’anno la Fiorentina ci ha provato, è stata per tanti mesi lì in cima alla classifica. Con il mercato giusto può fare questo salto."