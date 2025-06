Napoli, 900 mila euro da Comune e Regione per la festa Scudetto. Squadra arriverebbe in nave a Mergellina

Il Napoli ci crede ed è pronto a festeggiare. Per vincere lo scudetto, il quarto della sua storia basta fare un risultato migliore dell'Inter, che insegue a un punto ed è impegnata contro un Como già salvo. Con una vittoria contro il Cagliari gli Azzurri non dovrebbero nemmeno guardare al risultato del Giuseppe Sinigaglia, sarebbero certi di chiudere la stagione con la conquista del Tricolore. Il popolo napoletano, a scapito di ogni scaramanzia, è pronto a festeggiare: per strada sono in vendita magliette, bandiere e sciarpe con il numero 4, il punto non è "se il Napoli vincerà lo Scudetto", ma "quando".

ll destino è nelle mani dei ragazzi di Conte, che hanno bisogno di un ultimo sforzo per scrivere la storia. Nulla è stato ancora fatto, ma la città si sta preparando a due giorni di festa. A un'invasione di tifosi, da ogni parte d'Europa, non solo d'Italia. Per il match di domani contro il Cagliari, in programma alle 20.45 al Maradona, dalle 18 è previsto un piano traffico organizzato dal Comune di Napoli con 85 varchi presidiati e intere aree off limits alle auto. In città anche mille esponenti delle forse dell'ordine inviati dal Viminale a supporto delle forze già in servizio a Napoli e provincia. Tutti allertati anche i vigili urbani e la polizia provinciale. Domani saranno decine di migliaia i lavoratori che sfrutteranno, se possono, lo smart working. Mentre molte aziende e tanti negozi interromperanno la loro attività intorno alle 14, per consentire ai lavoratori di rientrare agevolmente a casa.

Organizzare l'eventuale festa Scudetto richiede tempo, nessuno può aspettare il fischio finale di domani sera, per questo sono già state fatte le valutazioni del caso. Secondo il Corriere della Sera Comune e Regione Campania hanno stanziato complessivamente 900mila euro per l'organizzazione dei festeggiamenti, che al momento sono previsti per la giornata di lunedì. Il piano non è ancora stato svelato, ma filtrano già le prime indiscrezioni: secondo Repubblica prevede l’arrivo della squadra via mare, con attracco al molo di Mergellina e successiva sfilata lungo il Lungomare.

Da lì partirà la parata con due bus scoperti lungo un tragitto di 2,5 chilometri, supportata da altri quattro maxischermi tra piazza Sannazaro, via Partenope, via San Pasquale e largo Sermoneta. Previsti maxischermi non solo a Napoli ma in 53 Comuni dell’hinterland così da mitigare lo spostamento da e per il capoluogo. Sul fronte della sicurezza, è stato previsto l’intervento dell’elisoccorso alla Rotonda Diaz e gommoni in mare per eventuali emergenze in acqua.

Ovviamente in caso di scudetto il Napoli sta già lavorando a una festa dentro lo stadio, dopo la partita contro il Cagliari. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno allo stadio sono attesi anche diversi artisti napoletani storicamente vicini al club, esattamente come due anni fa. E sono confermati anche giochi di luci e musica, sempre comunque disponibili e pronti all’uso al Maradona. Ci sarà, ovviamente, il palco su cui far sfilare la squadra e permettere ad Aurelio De Laurentiis di accogliere giocatori e allenatore: il tir con le strutture ha scaricato tutto il necessario già ieri pomeriggio ogni cosa è stipata nel locali sotterranei dello stadio.