Napoli, Garnacho non si sblocca: contatti anche per Adeyemi

Il Napoli e il Manchester United continuano a trattare per Alejandro Garnacho, obiettivo numero uno degli azzurri dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Nuovi contatti ci sono stati anche nella giornata di oggi e il club di Aurelio De Laurentiis sta continuando la sua azione per il classe 2004 spagnolo naturalizzato argentino.

CONTE IN PRESSING - In particolare, secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, Antonio Conte sta continuando a spingere per il completamento dell'operazione, dopo la chiamata con lo stesso Garnacho avvenuta nella giornata di venerdì. Il giocatore intanto continua ad allenarsi regolarmente in gruppo con i Red Devils, come ha fatto anche questa mattina.

DOMANDA E OFFERTA - Per quanto riguarda i dettagli della trattativa, Giovanni Manna aveva presentato una prima proposta ritenuta non soddisfacente dal club inglese: 50 milioni di euro, bonus inclusi. Tra domanda e offerta ballano circa venti milioni ma c'è la volontà di trovare una soluzione che accontenti tutti, Conte in primis.

All'interno del Manchester United, una parte del board dei Red Devils vorrebbe incassare i soldi che il Psg ha versato nelle casse del Napoli per Kvicha Kvaratskhelia, ovvero 70 milioni di euro. Un'altra parte, stando a quanto raccolto da fonti inglesi, sarebbe propensa a dire sì dinanzi a un assegno di 65 milioni di euro. Quest'ultima potrebbe essere la cifra giusta per arrivare alla fumata bianca.

ACCORDO CON GARNACHO - Tra Garnacho e il Napoli c'è già una base d'intesa sull'ingaggio e sui termini contrattuali. L'attaccante ha detto sì a un'offerta che prevede un contratto di cinque anni a 4 milioni di euro netti a stagione.

CONTATTO CON ADEYEMI - Nel frattempo, complice anche la concorrenza del Chelsea su Garnacho, il Napoli si sta cautelando attivando anche piste alternative e la prima porta in Germania. Come riferito da Fabrizio Romano, nelle ultime ore gli azzurri hanno avuto un contatto con il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi, con il club tedesco che ha aperto alla cessione del giocatore a gennaio.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui