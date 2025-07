Napoli: accordo con l'Al Ahli per Saint-Maximin, ma è una corsa contro il tempo. L'incastro con il Fenerbahce

L’addio di Kvicha Kvaratskhelia dal capoluogo campano è una voragine, dal punto di vista tecnico-tattico, che in casa Napoli non è ancora stata sanata. Complice anche l’ottimo rendimento, sotto la guida di Antonio Conte, da parte sia di David Neres che di Matteo Politano, gli azzurri hanno riflettuto a lungo prima di scegliere quale possa essere la pedina adatta per rinforzare il reparto offensivo. E un’offensiva, tra l’altro, è stata posta in essere dal team del presidente Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo Giovanni Manna.

OFFERTA – Come, infatti, è stato riportato nel corso della giornata di oggi da Relevo e da Fabrizio Romano, il Napoli sta sì trattando per l’ala dell’Anderlecht Francis Amuzu, ma, contestualmente, ha inviato un’offerta ufficiale di prestito per Allan Saint-Maximin, esterno alto dell’Al Ahli, attualmente in prestito in Turchia al Fenerbahce. Una proposta che ha portato a un accordo verbale tra Napoli e Al Ahli sulla base di un prestito oneroso sui 3-4 milioni di euro fino a giugno. Ed è qui che sorge il problema.

CORSA CONTRO IL TEMPO - I tempi dell'operazione, infatti, sono davvero stretti. Secondo quanto riporta Sky Sport, la scadenza fissata alle 24 odierne della sessione invernale di mercato in Arabia Saudita, impone l'immediata risoluzione del prestito dell'attaccante francese al Fenerbahce. Solamente dopo questo passaggio, da definire entro poche ore, gli azzurri potrebbero andare definitivamente all’assalto dell’Al Ahli che è in stretto contatto con il Fenerbahce per terminare il prestito del transalpino.

OPPURE… - Il classe ‘97 è il preferito per sostituire Kvaratskhelia a Napoli. Entro domani, si capirà se l’operazione sarà fattibile in tal senso. In caso di mancato rientro dal prestito, i club proveranno a imbastire comunque la trattativa con una deroga essendo un rientro da un prestito e non un acquisto a titolo definitivo.