Napoli, accordo con Noa Lang: le cifre

Passi importanti quelli mossi dal Napoli per arrivare a Noa Lang, esterno sinistro classe 1999 di proprietà del PSV Eindhoven, formazione che ha vinto l'ultimo campionato olandese: secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano infatti manca l'intesa tra i due club mentre quello tra il giocatore e la società partenopea è già stata trovata.

CONTRATTO - I Campioni d'Italia stanno dunque definendo l'arrivo dell'ex Bruges per un cifra intorno ai 30/35 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Per il calciatore è pronto un contratto quinquennale fino a giugno 2030 da 2,8 milioni di euro netti a stagione. A sua volta il PSV ha deciso di blindare con un nuovo accordo il croato Ivan Perisic, 36 anni ex Inter. Nelle prossime ore sono previsti nuovi colloqui per arrivare a un punto d'incontro definitivo.

I SUOI NUMERI - Lang viene da una delle sue migliori stagioni in termini realizzativi: nel 2024/25 con il PSV infatti ha messo a segno 14 goal e servito 12 assist tra tutte le competizioni. Nella sua carriera il giocatore, che ha origini del Suriname a causa del padre, solo in un'altra occasione aveva raggiunto la doppia cifra di reti e di passaggi vincenti in una singola annata: nel 2020/21 con il Club Brugge - 17 goal e 11 assist.