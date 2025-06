Napoli, accordo con Sudakov. La prima offerta di Manna, la risposta dello Shakhtar Donetsk

Georgiy Sudakov, centrocampista ucraino classe 2002, è il grande obiettivo del Napoli per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il ds Giovanni Manna ha fatto partire la missione all’inizio del mese di aprile e ha già trovato una bozza d’intesa con l’entourage del giocatore per un contratto quadriennale. Serve ancora l’accordo con lo Shakhtar Dontesk. , centrocampista ucraino classe 2002,per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.e ha già trovato una bozza d’intesa con l’entourage del giocatore per un contratto quadriennale. Serve ancora l’accordo con lo Shakhtar Dontesk. Ascolta "Napoli, prima offerta per Sudakov. Cosa ha risposto lo Shakhtar" su Spreaker.



PRIMA OFFERTA - Sudakov aspetta il Napoli, al quale ha dato priorità assoluta. Ha già avuto modo di conoscere nel dettaglio il progetto del club azzurro in vista dei prossimi anni dove sarà centrale per arrivare agli obiettivi. Una fiducia totale che ha fatto breccia nel cuore di uno dei talenti più importanti del calcio ucraino. Manna ha già presentato una prima proposta da 35 milioni più 5 di bonus allo Shakhtar Donetsk: non c’è il semaforo verde del club ucraino che vuole di più.