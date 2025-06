Napoli, accordo di massima con De Bruyne: contratto pronto, cosa manca per chiudere. E la Juventus si è informata

Un sogno che sta prendendo sempre più piede in casa Napoli. La società del presidente Aurelio De Laurentiis sta già iniziando a programmare colpi di mercato importanti, in vista di una prossima stagione che vedrà il rientro della formazione azzurra (attualmente guidata dal tecnico salentino Antonio Conte) nella massima competizione internazionale per club, la Champions League. E il patron azzurro si sta muovendo intensamente, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, per chiudere alcune trattative che porterebbero giocatori di caratura mondiale in quel del capoluogo campano.

ACCORDO CON DE BRUYNE – In primis, il Napoli sta avanzando l’offensiva per arrivare a chiudere l’affare per Kevin De Bruyne, centrocampista belga che lascerà il Manchester City al termine del proprio contratto fissato al 30 giugno 2025. Come viene riportato, infatti, da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il Napoli ha già un accordo di massima con De Bruyne: contratto biennale (con opzione per un ulteriore anno) da 10 milioni di euro netti a stagione, uno stipendio che si abbasserebbe leggermente in caso di terza annata in terra campana.

COSA MANCA PER CHIUDERE – Sono davvero giorni decisivi per il futuro di De Bruyne: il giocatore non vuole assolutamente sbagliare la scelta per la sua prossima avventura professionale non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quella familiare. Dal canto suo, il Napoli attende un segnale da De Bruyne per finalizzare l’accordo.

ALTERNATIVE – Intanto, De Bruyne ha ricevuto un’offerta importante dalla MLS, in particolar modo da parte di Chicago (diventerebbe il terzo giocatore più pagato della storia del campionato americano dopo Lionel Messi e David Beckham). Inoltre, anche la Juventus si è informata sulla situazione del centrocampista belga, ricordano Fabrizio Romano e Matteo Moretto, ma il Napoli è senz’altro in prima fila per chiudere un affare sensazionale per il campionato di Serie A: dopo l’ultima giornata che deciderà lo Scudetto, tutto sarà deciso in maniera definitiva.

