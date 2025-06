Napoli, allarme Osimhen e Kvaratskhelia: non si allenano, le ultime

Il Napoli si prepara al prossimo impegno in Serie A. Gli azzurri hanno svolto la sessione di allenamento all’SSCN Konami Training Center, in vista del match contro l’Udinese, in programma lunedì alle 20.45. Questo il bollettino diramato dal club.

IL BOLLETTINO - "La squadra ha lavorato sul possesso palla, dopo una sessione di attivazione. Il gruppo si è poi impegnato in una serie di partitine, mentre Kvaratskhelia e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Gollini si è unito al gruppo per la prima parte di allenamento, poi ha svolto anche lui un lavoro personalizzato. Zielinski si è invece dedicato alle terapie". I due assi di Calzona non si sono allenati dunque: saranno da monitorare le loro condizioni ma, ad oggi, entrambi non paiono preoccupare per l'impegno di lunedì.