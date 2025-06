Napoli, anche gli infortunati in panchina nella sfida scudetto

Per vincere uno scudetto serve il sostegno di tutto. La spinta decisiva, l'entusiasmo contagioso. Anche di chi non può scendere in campo. Ne è convinto Antonio Conte, che per la partita di stasera contro il Cagliari porterà in panchina i giocatori infortunati (non ci sono squalificati). Tutti convocati, al di là delle condizioni. Buongiorno è ko da più di 20 giorni per un problema agli adduttori? Viene lo stesso. Lobotka è out per una distorsione alla caviglia? Si siederà in panchina anche lui. Stesso discorso per Juan Jesus, indisponibile per uno strappo al muscolo femorale, e per Okafor, l'ultimo arrivato in gruppo e che da gennaio ha giocato poco più di mezz'ora complessiva in quattro presenze.

COSA SERVE AL NAPOLI PER VINCERE LO SCUDETTO

LE SCELTE DI CONTE CONTRO IL CAGLIARI - Conte se la gioca con i titolari, mandando in campo la stessa formazione che una settimana fa ha pareggiato a Parma fallendo il primo match point per il tricolore. Non dovrebbero esserci cambi nell'undici azzurro, con Olivera confermato centrale di difesa al fianco di Rrahmani, Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce; in mezzo al campo Anguissa e Gilmour con Politano e McTominay sulle fasce in un 4-3-3 mascherato da 4-4-2: l'ex Manchester si accentrerà da mezz'ala con Politano più avanzato nel tridente insieme a Lukaku e Raspadori.

LA NOTTE PRIMA DELL'ESAME - Intanto, i tifosi del Napoli hanno provato a "disturbare" i giocatori del Cagliari durante la notte prima della partita. Un gruppo di persone si è radunato fuori dall'Hotel Palazzo Esedra dove alloggia la squadra rossoblù, zona Fuorigrotta, con l'obiettivo di togliere il sonno agli avversari facendo rumore con clacson di macchine, petardi, fumogeni e fuochi d'artificio. Fuori dallo stadio Maradona, invece, è stato esposto uno striscione per caricare la squadra di Conte "Notte prima dell'esame". L'ultimo, quello che può regalare lo scudetto al Napoli.