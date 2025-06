Napoli, anche Sancho per l'erede di Kvaratskhelia

Il Napoli di Antonio Conte non si accontenterà del super-colpo a parametro zero che ha portato in città l'ex-Manchester City Kevin De Bruyne. Aurelio De Laurentiis vuole continuare a sognare in grande e, come promesso all'allenatore salentino in sede di trattativa per convincerlo a restare alla guida del progetto sportivo, continuerà a rinforzare la rosa investendo sul mercato. E fra le tante priorità date da Conte al ds Giovanni Manna il tema dell'erede di Khvicha Kvaratskhelia, ferita rimasta apertissima dopo l'addio dello scorso gennaio sta diventando sempre più centrale con diversi nomi sul tavolo delle trattative.

CONTATTI PER SANCHO - Neres e Politano rimarranno, ma non potranno essere lasciati da soli, a maggior ragione con due competizioni così importanti come Serie A e il ritorno in Champions League. Nella testa di Conte serve un colpo top e nella giornata di oggi, come riportato da Sky Sport, è tornato vivo l'interesse per Jadon Sancho, che tornerà al Manchester United dopo la fine del prestito al Chelsea.

LA PENALE PAGATA PER IL NON RISCATTO -I Blues al termine della stagione hanno scelto di non esercitare l'obbligo di riscatto che era fissato a 30 milioni di euro arrivando addirittura a preferire il pagamento di una penale che, come riportato da Goal.com è stata di 6 milioni di euro.

OBIETTIVO ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO - Sancho tornerà quindi sotto contratto con il Manchester United con cui ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026 e, quindi, questa sarà l'ultima estate valida per poterlo cedere incassando. L'obiettivo del Napoli è quello di un acquisto a titolo definitivo per il classe 2000 inglese, ma il problema più grande sarà quello dell'ingaggio dato che con i Red Devils guadagna circa 12 milioni di euro netti a stagione.

LE ALTERNATIVE - Sancho non è l'unico nome su cui il Napoli si sta informando. Se l'idea Ndoye si è arenata sulle grandi richieste del Bologna, è tornato in corsa il nome di Garnacho, anche lui del Manchester United e sfumato lo scorso gennaio. Oltre a lui occhi sempre puntati in Premier League e agli esuberi delle big con Jack Grealish che potrebbe dire addio al Manchester City e con Federico Chiesa che sogna un ritorno in Serie A dopo l'annata da non protagonista con il Liverpool. Idee, nomi contatti, il Napoli continua a sognare in grande.

