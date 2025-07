Napoli, arriva Noa Lang: documenti firmati e ufficialità attesa nei prossimi giorni

Napoli e PSV hanno firmato i documenti per il trasferimento di Lang: le cifre e i dettagli dell'accordo. Ufficialità nei prossimi giorni

Noa Lang è virtualmente un giocatore del Napoli. Gli azzurri hanni trovato ormai da giorni l'accordo con il PSV sulla base di 28 milioni di euro più il 10% sulla rivendita. La grande novità delle ultime ore, come riporta Matteo Moretto, è che tutti i documenti sono stati firmati.

Mancano, dunque, solo le ultime pratiche burocatiche prima di arrivare all'ufficialità, attesa nei prossimi giorni. Tutto è pronto per il terzo colpo del Napoli, che prosegue in un mercato di alto livello dopo gli arrivi di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci.

Lang dovrebbe arrivare in azzurro con un contratto da 2,8 milioni a stagione fino al 2030.