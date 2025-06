Napoli, asse caldissimo con l'Udinese: c'è il prezzo per Solet, sondaggio per Ekkelennkamp

L’Udinese, dopo alcune stagioni anonime, è tornata a recitare un ruolo da protagonista in serie A. Il merito va principalmente aKosta Runjaic, tecnico scelto a sorpresa dalla famiglia Pozzo, per aver creato un gruppo coeso con una filosofia di gioco che esalta le caratteristiche dei singoli. Tra tutti, spiccano sicuramente il difensore francese Oumar Solet e l’attaccante della nazionale italiana Lorenzo Lucca. Entrambi sono diventati obiettivi concreti, prioritari, del Napoli.

Ascolta "Napoli, asse di mercato con l'Udinese tra Solet, Ekkelennkamp e Lucca" su Spreaker.

SFIDA ALL’INTER -Dal debutto con la maglia dell’Udinese, arrivato il 4 gennaio a Verona (0-0), in cui il numero 28 bianconero fu subito individuato come uno dei migliori in campo, alle copertine dei giornali. Solet è diventato il muro della difesa dell’Udinese. La sua struttura fisica imponente abbinata a una ottima tecnica lo rende un difensore completo al quale manca un ultimo step: rimanere concentrato per tutti i 90’ cercando di limitare i rischi. Oumar si fida molto dei propri mezzi e volte eccede. Il Napoli ha intensificato i contatti e vuole guadagnare la pole sull’Inter, l’Udinese spara alto sulla valutazione: non meno di 30 milioni di euro.

SONDAGGIO - Nel corso dei dialoghi tra i due club Giovanni Manna ha preso informazioni su un altro dei protagonisti di questa stagione bianconera: si tratta del centrocampista offensivo olandese Jurgen Ekkelenkamp. Il classe 2000 ha stregato Antonio Conte nella sfida del Maradona con un gran goal segnato è una prestazione molto importante, la crescita mostrata negli ultimi mesi lo ha portato all’attenzione di diversi club importanti. Al momento per il club azzurro si tratta solo di una possibile idea per giugno, mentre per Solet i discorsi stanno avanzando bene.