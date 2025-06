Napoli-Atalanta, Retegui non è stato ammonito da Doveri: il motivo e il retroscena Djimsiti-Mazzocchi

Un retroscena incredibile arriva dal comunicato, pubblicato in data odierna, del Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea riguardante l’ultima giornata di Serie A, in particolare la sfida dello stadio Diego Armando Maradona fra Napoli e Atalanta, vinta 0-3 dalla formazione bergamasca allenata da Gian Piero Gasperini: Mateo Retegui, autore della rete che suggellato il successo contro gli uomini di Antonio Conte, non è infatti stato ammonito, come precedentemente si pensava, dal direttore di gara della sfida Doveri.

LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

L’arbitro della gara, infatti, si è si è dimenticato di ammonire – e di segnalare nel referto – l’attaccante della Dea, che dunque non ha ricevuto il cartellino giallo obbligatorio da regolamento, dopo che il centravanti della Nazionale di Luciano Spalletti si è tolto la maglia per esultare alla rete del 3-0 siglata nei minuti di recupero della partita. Ma cos’ha portato alla mancata segnalazione del cartellino giallo all’interno del match e del referto arbitrale? Dopo la rete del calciatore italo-argentino, si è scatenata una rissa, proprio a causa dello smodato festeggiamento da parte di Retegui, che ha visto tra i protagonisti Pasquale Mazzocchi e Berat Djimsiti su tutti. L’episodio ha distolto l’attenzione di Doveri dall'ex Genoa, con il direttore di gara che ha dovuto calmare la situazione, ammonendo i due protagonisti coinvolti nella rissa.

Un clamoroso fatto che porta ad alcune ripercussioni: innanzitutto, Retegui rimane a quota un cartellino giallo in Serie A (ammonizione subita durante la sconfitta per 4-0 contro l’Inter), mentre, per tutti gli amanti e i giocatori del Fantacalcio, c’è un 0,5 di malus da eliminare che costringerà gli admin delle varie Leghe a dover ricalcolare le giornate, cambiando – possibilmente- anche il risultato di alcune partite ( LEGGI COSA SUCCEDE AL FANTACALCIO ).