Napoli, Beukema a un passo: cosa manca per la fumata bianca

Operazione in dirittura d'arrivo: Sam Beukema a un passo dal trasferimento dal Bologna al Napoli.

È ormai in dirittura d’arrivo la trattativa che porterà Sam Beukema a essere un nuovo rinforzo del Napoli di Antonio Conte. Il difensore centrale del Bologna è da settimane l’obiettivo numero uno per arricchire il pacchetto arretrato dei partenopei e l’affare sta ora entrando nelle sue fase finali, con le due società che sono praticamente giunte a un accordo definitivo su i vari dettagli di un’operazione che dura da varie settimane.

L'offerta del Napoli per Beukema è di 30 milioni di euro più 2 di bonus. Il Bologna, dal canto suo, aveva chiesto 31 milioni più 3 di bonus, ma nelle ultime ore le posizioni si sono avvicinate notevolmente. Sky Sport rileva che domani sarà una giornata decisiva per arrivare alla fumata bianca e portare il centrale alle corte di Conte. Si attendono dunque queste 24 ore, quando è atteso l’incontro finale per delineare e definire in maniera totale e completa tutti gli ultimi dettagli rimasti in sospeso.