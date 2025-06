Napoli, bloccato Marianucci: c’è l’accordo con l'Empoli, quando può arrivare

Si muove già a marzo il mercato del Napoli. Gli azzurri infatti hanno bloccato Luca Marianucci, difensore dell’Empoli che dovrebbe quindi arrivare a giugno. A riportare la notizia è Matteo Moretto, giornalista di Relevo.

I DETTAGLI - L’accordo verbale tra i due club sarebbe già stato raggiunto: a giugno Marianucci lascerebbe così l’Empoli per passare, a titolo definitivo, al Napoli. Le parti dovranno formalizzare il tutto nei prossimi mesi, per il difensore centrale classe 2004 è pronto un contratto di cinque anni. Per lui questa si tratta della stagione dell’esplosione: agli ordini di D’Aversa ha già messo a referto 14 presenze tra Serie A e Coppa Italia – dove i toscani sono giunti fino alla semifinale da disputare contro il Bologna – e 2 assist, come riportato da Transfermarkt.

COME CAMBIA IL NAPOLI - Si conferma dunque la volontà della squadra di Conte di rinforzare la difesa con profili giovani e futuribili. Dopo aver rincorso invano per settimane Comuzzo della Fiorentina, ora i partenopei puntano forte su un altro difensore verde e in rampa di lancio, a un prezzo più contenuto rispetto al centrale viola. Per prenderlo infatti "basterà" una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Nel reparto Marianucci troverà già due totem come Buongiorno e Rrahmani ma potrà crescere alle loro spalle, prendendo il posto di Juan Jesus, centrale esperto e che così scalerebbe al quarto posto nella gerarchia di Conte che, a differenza di questa stagione, nella prossima tornerà a giocare le coppe.