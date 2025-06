Napoli, bus scoperto con i giocatori, maxischermi e 100 mila tifosi presenti: il programma della festa scudetto

Dopo la vittoria del quarto scudetto della propria storia,il Napoli si prepara per i festeggiamenti in città. La giornata di lunedì 26 maggio sarà quella riservata alla festa, con tanto di bus scoperti e maxischermi in giro per il capoluogo campano.

A confermalo è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: "Noi manteniamo la promessa e lunedì organizziamo la sfilata con due bus scoperti alle 15 sul lungomare". A differenza di due anni fa - quando per motivi di ordine pubblico fu vietata la festa sui bus scoperti - stavolta la sfilata del bus scoperto per le vie della città ci sarà eccome.

Queste le altre informazioni rilasciate dal primo cittadino napoletano: "Prepareremo un programma dettagliato in prefettura. Ci saranno ingressi contingentati per quasi 100mila persone, con quattro maxischermi al limite dell'area dei festeggiamenti". Ulteriori informazioni verranno rese note nella giornata di domenica 25 maggio, nel corso di una conferenza stampa organizzata per l’occasione.

Del pullman scoperto ne ha parlato anche il presidente azzurro De Laurentiis: "Il pullman scoperto era stata una richiesta già nel terzo scudetto, è quanto appassiona di più i napoletani. Gioiamo e divertiamoci sempre in totale sicurezza, perché la salute è il bene più prezioso che ognuno di noi ha".