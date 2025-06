Napoli-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Napoli scende in campo per provare a conquistare il suo quarto Scudetto e lo fa contro un Cagliari già salvo.

38esima e ultima giornata di Serie A, siamo alla resa dei conti. Allo Stadio Maradona gli azzurri di Antonio Conte affrontano i rossoblù di Davide Nicola per chiudere il duello a distanza con l'Inter e aggiudicarsi il titolo.

I partenopei hanno un punto in più dei nerazzurri, con una vittoria il Napoli sarà Campione d'Italia a prescindere dal risultato della squadra di Simone Inzaghi. I sardi invece, grazie al successo contro il Venezia, si sono garantiti aritmeticamente la permanenza nel massimo campionato.

Tutte le informazioni su Napoli-Cagliari: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Cagliari

Data: venerdì 23 maggio 2025

Orario: 20.45

Canale tv: DAZN, DAZN 1

Streaming: DAZN

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-CAGLIARI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Piccoli, Viola. All. Nicola.

DOVE VEDERE NAPOLI-CAGLIARI IN TV - La sfida tra Napoli e Cagliari sarà trasmessa in diretta tv su DAZN tramite l'app per smart tv compatibili, console di gioco (PlayStation e Xbox) o in alternativa utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box. La partita sarà disponibile anche su Sky per gli abbonati che hanno sottoscritto il servizio 'Zona DAZN': in questo caso il match sarà visibile su satellite al canale numero 214, DAZN 1.

NAPOLI-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING - Napoli-Cagliari sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN su smartphone, tablet, pc e notebook tramite l'app per dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - I telecronisti della gara su DAZN saranno Pierluigi Pardo e Marco Parolo.