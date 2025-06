Di seguito i principali episodi da moviola, analizzati da Calciomercato.com, di Napoli-Cagliari, match della 38esima giornata di Serie A e sfida decisiva per l’assegnazione dello Scudetto.

NAPOLI – CAGLIARIVenerdì 23/05 h.20.45

LA PENNA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MARCHETTI

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO

45' +3 - Piccoli segna di testa su cross da sinistra, ma l'arbitro ferma tutto per un fuorigioco ad inizio azione di Augello

30' - Accenno di rissa in campo fra i protagonisti, a seguito di un contatto fra Deiola e Di Lorenzo. Tensione fra Politano e Makoumbou (che colpisce con una leggera manata Raspadori) che vengono entrambi ammoniti da La Penna. Nessuna condotta violenta fra i due, non serve l'intervento del VAR anche per problemi di comunicazione fra l'arbitro e la stessa sala VAR

23' - Proteste da parte del Napoli, per un presunto fallo su Raspadori vicino all'area del Cagliari. Contatto che, se presente, è davvero minimo​